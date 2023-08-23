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Постер к 1-му сезону сериала Суждено быть с тобой
Киноафиша Сериалы Суждено быть с тобой Сезоны Сезон 1

Суждено быть с тобой , 1 сезон

Destined with You
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Суждено быть с тобой »

В 1-м сезоне сериала «Суждено быть с тобой» главными действующими лицами являются молодой парень по имени Чан Шин Ю и девушка, которую зовут Ли Хон Чжо. Сюжетная линия вращается вокруг запретной книги, которая была тщательно запечатана триста лет назад. Она оказалась в руках Хон-Джо. Адвокат Шин-Ю оказался жертвой запретной книги из-за древнейшего проклятия, которое связано с книгой. Теперь Ли Хон Чжо может помочь ему освободиться от проклятия. Но внезапно связь главных героев приводит к романтическим отношениям. Им предстоит пережить немало захватывающих приключений и испытаний.

График выхода новых серий Суждено быть с тобой 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
23 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
24 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 сентября 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 сентября 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
13 сентября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
14 сентября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
20 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
21 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
27 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
28 сентября 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
4 октября 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
5 октября 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
11 октября 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
12 октября 2023
График выхода всех сериалов
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