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Постер к 6-му сезону сериала Студия 30
Киноафиша Сериалы Студия 30 Сезоны Сезон 6

Студия 30, 6 сезон

30 Rock 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 12 января 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 6-й сезон сериала «Студия 30»

В 6-м сезоне сериала «Студия 30» Лиз Лемон, погруженная в серьезный роман, становится мудрее и взрослее… по крайней мере, так кажется ей самой! На самом деле она начинает раздавать советы направо и налево, приводя всю съемочную группу в замешательство. Тем временем звезда TGS Дженна подумывает об участии в детском шоу талантов в качестве судьи. Джек укрепляет свои позиции в корпорации KableTown и пытается вернуть жену из Северной Кореи, а Кеннет ищет свое место в мире и на карьерной лестнице. Разумеется, в студии не обходится без привычных скандалов, интриг и нелепых ситуаций. Трейси устраивает «акцию протеста» в ответ на выступление Лиз.

Список серий 6-го сезона сериала «Студия 30» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Танцуй, как будто никто не смотрит Dance Like Nobody's Watching
Сезон 6 Серия 1
12 января 2012
Люди – идиоты дважды! Idiots Are People Two!
Сезон 6 Серия 2
19 января 2012
Люди – идиоты трижды! Idiots Are People Three!
Сезон 6 Серия 3
26 января 2012
Баллада Кеннета Парселла The Ballad of Kenneth Parcell
Сезон 6 Серия 4
26 января 2012
Теперь ты мужчина Today You Are a Man
Сезон 6 Серия 5
2 февраля 2012
Эй, детка, что-то не так?: Часть 1 Hey, Baby, What's Wrong: Part 1
Сезон 6 Серия 6
9 февраля 2012
Эй, детка, что-то не так?: Часть 2 Hey, Baby, What's Wrong: Part 2
Сезон 6 Серия 7
9 февраля 2012
Вечеринка начинается The Tuxedo Begins
Сезон 6 Серия 8
16 февраля 2012
Високосный день Leap Day
Сезон 6 Серия 9
23 февраля 2012
Алексис хорошо выглядит и Дело пропавшего виски Alexis Goodlooking and the Case of the Missing Whisky
Сезон 6 Серия 10
1 марта 2012
Нормы и практика Standards and Practises
Сезон 6 Серия 11
8 марта 2012
День Святого Патрика St. Patrick's Day
Сезон 6 Серия 12
15 марта 2012
Превосходный наставник Grandmentor
Сезон 6 Серия 13
22 марта 2012
Под властью риска Kidnapped by Danger
Сезон 6 Серия 14
22 марта 2012
Закон множества The Shower Principle
Сезон 6 Серия 15
29 марта 2012
Ничего не потеряно Nothing Left to Lose
Сезон 6 Серия 16
5 апреля 2012
Встречайте Воггелов! Meet the Woggels
Сезон 6 Серия 17
12 апреля 2012
Мёрфи Браун нам солгал Murphy Brown Lied to Us
Сезон 6 Серия 18
19 апреля 2012
Прямой эфир из студии 6Н Live from Studio 6H
Сезон 6 Серия 19
26 апреля 2012
Королева Джордана 2: Загадка призрачной задницы Queen of Jordan 2: The Mystery of the Phantom Pooper
Сезон 6 Серия 20
3 мая 2012
Возвращение Эйвери Джессапа The Return of Avery Jessup
Сезон 6 Серия 21
10 мая 2012
Что будет с командой в следующем году? What Will Happen to the Gang Next Year?
Сезон 6 Серия 22
17 мая 2012
График выхода всех сериалов
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