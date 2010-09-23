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Постер к 5-му сезону сериала Студия 30
Киноафиша Сериалы Студия 30 Сезоны Сезон 5

Студия 30, 5 сезон

30 Rock 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 23 сентября 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 23
Продолжительность сезона 8 часов 26 минут
О чем 5-й сезон сериала «Студия 30»

В 5-м сезоне сериала «Студия 30» коллективу TGS предстоит отснять свой юбилейный сотый эпизод телешоу. Но на пути героев встают кадровые перестановки и новое начальство. Дженну повышают до продюсера программы, а Трейси страдает без своего уволенного друга Кеннета. Он придумывает план его возвращения на канал. Эйвери затевает ремонт в квартире Джека, приводя того в ужас. Новоиспеченный супруг вдруг понимает, что он еще не готов к семейной жизни. Лиз всеми силами пытается построить отношения с Карлом. Но тому не нравится, что она решает карьерные вопросы с помощью женского обаяния, а отказаться от работы она не может.

Список серий 5-го сезона сериала «Студия 30» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Выжидательная тактика The Fabian Strategy
Сезон 5 Серия 1
23 сентября 2010
Если дождь, то ливень When It Rains, It Pours
Сезон 5 Серия 2
30 сентября 2010
Давай будем вместе Let's Stay Together
Сезон 5 Серия 3
7 октября 2010
Шоу в прямом эфире Live Show
Сезон 5 Серия 4
14 октября 2010
Продвижение Reaganing
Сезон 5 Серия 5
21 октября 2010
Перерыв благородства Gentleman's Intermission
Сезон 5 Серия 6
4 ноября 2010
Бруклин без границ Brooklyn Without Limits
Сезон 5 Серия 7
11 ноября 2010
Колледж College
Сезон 5 Серия 8
18 ноября 2010
Следствия страданий Chain Reaction of Mental Anguish
Сезон 5 Серия 9
2 декабря 2010
Рождественская зона атаки Christmas Attack Zone
Сезон 5 Серия 10
9 декабря 2010
Миссис Донаги Mrs. Donaghy
Сезон 5 Серия 11
20 января 2011
Операция «Молниеносный благочестивый ковбой» Operation Righteous Cowboy Lightning
Сезон 5 Серия 12
27 января 2011
Сюрприз! ¡Qué Sorpresa!
Сезон 5 Серия 13
3 февраля 2011
Палка о двух концах Double-Edged Sword
Сезон 5 Серия 14
10 февраля 2011
Никогда не поздно It's Never Too Late for Now
Сезон 5 Серия 15
17 февраля 2011
В TGS ненавидят женщин TGS Hates Women
Сезон 5 Серия 16
24 февраля 2011
Королева Джордана Queen of Jordan
Сезон 5 Серия 17
17 марта 2011
План Б Plan B
Сезон 5 Серия 18
24 марта 2011
Я люблю Коннектикут I Heart Connecticut
Сезон 5 Серия 19
14 апреля 2011
100: Часть 1 100: Part 1
Сезон 5 Серия 20
21 апреля 2011
100: Часть 2 100: Part 2
Сезон 5 Серия 21
21 апреля 2011
У нас всегда всё отлично Everything Sunny All the Time Always
Сезон 5 Серия 22
28 апреля 2011
Воскрешение Respawn
Сезон 5 Серия 23
5 мая 2011
График выхода всех сериалов
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