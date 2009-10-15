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Постер к 4-му сезону сериала Студия 30
Киноафиша Сериалы Студия 30 Сезоны Сезон 4

Студия 30, 4 сезон

30 Rock 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 15 октября 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Студия 30»

В 4-м сезоне сериала «Студия 30» коллектив TGS ждет капитальное обновление. Джек намерен «упростить» формат шоу. Он подыскивает для передачи будущих звезд «поближе к аудитории». Тем временем Трейси и Дженна пробуют себя в неожиданных образах. Лиз Лемон выходит на новый уровень карьеры и готовится к открытию собственного шоу, не забывая искать своего единственного и неповторимого суженого. Директор Дон Гейсс неожиданно сдает позиции, в результате чего над телеканалом повисает угроза закрытия. Судьба снова сводит Джека с его заклятым врагом и конкурентом Девоном Бэнксом, когда он отправляется в Вашингтон по делам GE.

Список серий 4-го сезона сериала «Студия 30» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 4 Season 4
Сезон 4 Серия 1
15 октября 2009
Разрушение Into the Crevasse
Сезон 4 Серия 2
22 октября 2009
Каменная гора Stone Mountain
Сезон 4 Серия 3
29 октября 2009
День прослушивания Audition Day
Сезон 4 Серия 4
5 ноября 2009
Люди, решающие проблемы The Problem Solvers
Сезон 4 Серия 5
12 ноября 2009
Солнечный чай Sun Tea
Сезон 4 Серия 6
19 ноября 2009
Ток-шоу Dealbreakers Talk Show #0001
Сезон 4 Серия 7
3 декабря 2009
Скрытый Санта Secret Santa
Сезон 4 Серия 8
10 декабря 2009
Клаус и Грета Klaus and Greta
Сезон 4 Серия 9
14 января 2010
Воздействие ультрафиолета Black Light Attack!
Сезон 4 Серия 10
14 января 2010
Зимнее безумие Winter Madness
Сезон 4 Серия 11
21 января 2010
Верна Verna
Сезон 4 Серия 12
4 февраля 2010
День Анны Говард Шоу Anna Howard Shaw Day
Сезон 4 Серия 13
11 февраля 2010
Будущий муж Future Husband
Сезон 4 Серия 14
11 марта 2010
Дон Гейсс, Америка и надежда Don Geiss, America and Hope
Сезон 4 Серия 15
18 марта 2010
Флойд Floyd
Сезон 4 Серия 16
25 марта 2010
Ли Марвин против Дерека Джетера Lee Marvin vs. Derek Jeter
Сезон 4 Серия 17
22 апреля 2010
Хонани Khonani
Сезон 4 Серия 18
22 апреля 2010
Аргус Argus
Сезон 4 Серия 19
29 апреля 2010
Мамочки The Moms
Сезон 4 Серия 20
6 мая 2010
Эммануэль отправляется в мир динозавров Emmanuel Goes to Dinosaur Land
Сезон 4 Серия 21
13 мая 2010
Я согласна! I Do Do
Сезон 4 Серия 22
20 мая 2010
График выхода всех сериалов
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