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Постер к 3-му сезону сериала Студия 30
Киноафиша Сериалы Студия 30 Сезоны Сезон 3

Студия 30, 3 сезон

30 Rock 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 октября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 22
Продолжительность сезона 8 часов 4 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Студия 30»

В 3-м сезоне сериала «Студия 30» сценаристам и звездам телешоу TGS предстоит разобраться не только в профессиональных, но и в семейных проблемах. Бизнесвумен Лиз Лемон слышит тиканье своих биологических часов и начинает поиск «идеального мужчины», чтобы завести от него ребенка. Но коллеги так и норовят испортить ее репутацию в глазах потенциальных кандидатов. Босс передачи Джек, отдохнув от политики, решает вернуться в офис и готов на все, чтобы вновь обрести власть. Пока он конфликтует с матерью и погружается в детские комплексы, звезды Трейси и Дженна без устали спорят, кто из них круче.

Список серий 3-го сезона сериала «Студия 30» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Заново Do-Over
Сезон 3 Серия 1
30 октября 2008
Звёзды не лгут Believe in the Stars
Сезон 3 Серия 2
6 ноября 2008
Один с актёрами из Ночного суда The One with the Cast of 'Night Court'
Сезон 3 Серия 3
13 ноября 2008
Гэвин Волюр Gavin Volure
Сезон 3 Серия 4
20 ноября 2008
Reunion
Сезон 3 Серия 5
4 декабря 2008
Рождественский выпуск Christmas Special
Сезон 3 Серия 6
11 декабря 2008
Одинокий мачо Senor Macho Solo
Сезон 3 Серия 7
8 января 2009
Прививка от гриппа Flu Shot
Сезон 3 Серия 8
15 января 2009
Отступить, чтобы двигаться вперёд Retreat to Move Forward
Сезон 3 Серия 9
22 января 2009
Генералиссимус Generalissimo
Сезон 3 Серия 10
5 февраля 2009
День святого Валентина St. Valentine's Day
Сезон 3 Серия 11
12 февраля 2009
Ларри Кинг Larry King
Сезон 3 Серия 12
26 февраля 2009
Прощай, мой друг Goodbye, My Friend
Сезон 3 Серия 13
5 марта 2009
Шутник The Funcooker
Сезон 3 Серия 14
12 марта 2009
Дутая популярность The Bubble
Сезон 3 Серия 15
19 марта 2009
Аполлон, Аполлон Apollo, Apollo
Сезон 3 Серия 16
26 марта 2009
Сокращение Cutbacks
Сезон 3 Серия 17
9 апреля 2009
Шустрый Джеки Jackie Jormp-Jomp
Сезон 3 Серия 18
16 апреля 2009
Наречённые The Ones
Сезон 3 Серия 19
23 апреля 2009
Естественный порядок The Natural Order
Сезон 3 Серия 20
30 апреля 2009
Мамма Миа Mama Mia
Сезон 3 Серия 21
7 мая 2009
Почку срочно! Kidney Now!
Сезон 3 Серия 22
14 мая 2009
График выхода всех сериалов
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