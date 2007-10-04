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Постер к 2-му сезону сериала Студия 30
Киноафиша Сериалы Студия 30 Сезоны Сезон 2

Студия 30, 2 сезон

30 Rock 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 октября 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 15
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Студия 30»

Во 2-м сезоне сериала «Студия 30» продолжается полюбившаяся зрителям история вымышленного американского телешоу TGS. Жизнь сценаристов и актеров по-прежнему кипит и полнится нелепыми ситуациями из серии «нарочно не придумаешь». Коллектив наконец ужился с новым начальством, но неразбериха в офисе продолжается: Джек блещет новыми авантюрными идеями и приглашает к сотрудничеству знаменитого комика Джерри Сайнфелда, Дженна и Трейси соревнуются за любовь аудитории, а главная героиня сериала – Лиз Лемон – должна разгребать последствия, попутно разбираясь с непростой личной жизнью.

Список серий 2-го сезона сериала «Студия 30» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
СайнфелдВидение Seinfeld Vision
Сезон 2 Серия 1
4 октября 2007
Джек включается в игру Jack Gets in the Game
Сезон 2 Серия 2
11 октября 2007
Коллекция The Collection
Сезон 2 Серия 3
18 октября 2007
Ребёнок Розмари Rosemary's Baby
Сезон 2 Серия 4
25 октября 2007
Гринзо Greenzo
Сезон 2 Серия 5
8 ноября 2007
Полюбить кого-нибудь Somebody to Love
Сезон 2 Серия 6
15 ноября 2007
Хищницы Cougars
Сезон 2 Серия 7
29 ноября 2007
Тайны и ложь Secrets and Lies
Сезон 2 Серия 8
6 декабря 2007
Сумасшедшее рождество Ludachristmas
Сезон 2 Серия 9
13 декабря 2007
Эпизод #2.10 Episode 210
Сезон 2 Серия 10
10 января 2008
Остров красоток MILF Island
Сезон 2 Серия 11
10 апреля 2008
Герой подземки Subway Hero
Сезон 2 Серия 12
17 апреля 2008
Преемственность Succession
Сезон 2 Серия 13
24 апреля 2008
День сэндвичей Sandwich Day
Сезон 2 Серия 14
1 мая 2008
Соверен Cooter
Сезон 2 Серия 15
8 мая 2008
График выхода всех сериалов
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