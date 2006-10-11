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Постер к 1-му сезону сериала Студия 30
Киноафиша Сериалы Студия 30 Сезоны Сезон 1

Студия 30, 1 сезон

30 Rock 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 октября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 21
Продолжительность сезона 7 часов 42 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Студия 30»

В 1-м сезоне сериала «Студия 30» речь идет о жизни и карьере комедийного сценариста Лиз Лемон. В ее привычном телевизионном проекте The Girlie Show грядут перемены: новоявленный босс решил обновить формат и привлечь в передачу «свежую кровь». В офисе начинается абсолютная неразбериха: новая темнокожая звезда Трейси Джордан тянет одеяло на себя, авторы спорят с боссом насчет каждой реплики, секретарь Кеннет поражает всех своей непроходимой тупостью, а артисты и вовсе ссорятся со всеми подряд. В каждой серии Лиз приходится находить выход из самых немыслимых и нелепых ситуаций на съемочной площадке.

Список серий 1-го сезона сериала «Студия 30» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
11 октября 2006
Последствия The Aftermath
Сезон 1 Серия 2
18 октября 2006
Свидание вслепую Blind Date
Сезон 1 Серия 3
25 октября 2006
Писатель по имени Джек Jack the Writer
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2006
Джек-Тор Jack-Tor
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2006
Джек встречает Денниса Jack Meets Dennis
Сезон 1 Серия 6
30 ноября 2006
Трейси на шоу Конана Tracy Does Conan
Сезон 1 Серия 7
7 декабря 2006
Расставание The Break-Up
Сезон 1 Серия 8
14 декабря 2006
Детская вечеринка The Baby Show
Сезон 1 Серия 9
4 января 2007
Деревенский присяжный The Rural Juror
Сезон 1 Серия 10
11 января 2007
Голова и волосы The Head and the Hair
Сезон 1 Серия 11
18 января 2007
Чёрный галстук Black Tie
Сезон 1 Серия 12
1 февраля 2007
Всю ночь на ногах Up All Night
Сезон 1 Серия 13
8 февраля 2007
Слово на букву «П» The "C" Word
Сезон 1 Серия 14
15 февраля 2007
Бейсбол Hard Ball
Сезон 1 Серия 15
22 февраля 2007
Награда «Источник» The Source Awards
Сезон 1 Серия 16
1 марта 2007
Дерущиеся ирландцы The Fighting Irish
Сезон 1 Серия 17
8 марта 2007
Фейерверк Fireworks
Сезон 1 Серия 18
5 апреля 2007
Крах корпорации Corporate Crush
Сезон 1 Серия 19
12 апреля 2007
Кливленд Cleveland
Сезон 1 Серия 20
19 апреля 2007
Пауза Hiatus
Сезон 1 Серия 21
26 апреля 2007
График выхода всех сериалов
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