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Студия 30, список сезонов

30 Rock 12+
Год выпуска 2006
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал NBC
Список сезонов сериала «Студия 30»
Студия 30 - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
21 эпизод 11 октября 2006 - 26 апреля 2007
 
Студия 30 - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
15 эпизодов 4 октября 2007 - 8 мая 2008
 
Студия 30 - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
22 эпизода 30 октября 2008 - 14 мая 2009
 
Студия 30 - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
22 эпизода 15 октября 2009 - 20 мая 2010
 
Студия 30 - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
23 эпизода 23 сентября 2010 - 5 мая 2011
 
Студия 30 - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
22 эпизода 12 января 2012 - 17 мая 2012
 
Студия 30 - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
13 эпизодов 4 октября 2012 - 31 января 2013
 
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