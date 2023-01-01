Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Солдат"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
О сериале
Сезоны
Отзывы
Кадры
Актеры
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Студия 30
Сезоны
Студия 30, список сезонов
30 Rock
12+
Год выпуска
2006
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
NBC
Список сезонов сериала «Студия 30»
Сезон 1 / Season 1
21 эпизод
11 октября 2006 - 26 апреля 2007
Сезон 2 / Season 2
15 эпизодов
4 октября 2007 - 8 мая 2008
Сезон 3 / Season 3
22 эпизода
30 октября 2008 - 14 мая 2009
Сезон 4 / Season 4
22 эпизода
15 октября 2009 - 20 мая 2010
Сезон 5 / Season 5
23 эпизода
23 сентября 2010 - 5 мая 2011
Сезон 6 / Season 6
22 эпизода
12 января 2012 - 17 мая 2012
Сезон 7 / Season 7
13 эпизодов
4 октября 2012 - 31 января 2013
Related video
Язык заплетается, дыхание сбивается: люди ахнули, услышав пение Киркорова без фонограммы
«Мигрировали» с макушки под нос: упадете от вида кудряшек Розенбаума
Известная спортсменка была любовницей мужа Глаголевой: сейчас ее сына готовы растоптать
Красавец с трагической судьбой: вот кто озвучивал Сюмбюль-ага из «Великолепного века»
Джигурда с разбитым носом: Анисина получила лучший подарок на день рождения
Совсем не похож на отца: как сейчас живет и выглядит сын Владимира Высоцкого
Американец до мозга костей: единственный внук опорочил память о Магомаеве
«Хуже некуда»: эту российскую актрису зря считали главной любимицей публики
Шукшин не извинился за «Калину красную»: какое письмо прислали режиссеру воры в законе
У Кобзона есть два сына: попробуйте отличить внебрачного от родного
Из звезды в продавщицы: главная инопланетянка СССР доживает своей век в нищете
В СССР был свой сериал, но сейчас его не пересматривают даже в Сети: причина неожиданная
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить