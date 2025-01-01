Liz LemonЭто слово меня огорчает, если оно не стоит между словами "мясо" и "пицца".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JackВы когда-нибудь думали стать лицом Республики?
Tracy JordanЧто? Ни за что! Черные поддерживают республиканцев? Это как горячее поддерживает холодное? Дождь поддерживает Землю?
JackВот именно такое заблуждение и говорит о том, что Республиканской партии нужны лучшие знаменитости. И черная знаменитость, такая как вы, действительно могла бы улучшить наш имидж. Вам нравятся низкие налоги?
Лиз ЛемонЯ в основном делаю всё, что говорит мне Опра
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tracy JordanЯ так люблю этот кукурузный хлеб, что хочу завести с ним детей за школой
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JackНикогда не отправляйся со хиппи во второе место.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Liz LemonДжей Зи оказался прав насчёт Нью-Йорка. Бетонное дупло, где сбываются мечты, тут ничего не поделаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Liz LemonХочешь повеселиться? Целоваться - 500 долларов, а обниматься - 10 000 долларов. Конец списка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
JackФабрики обеспечивают три вещи, которые этой стране desperately нужны: рабочие места, гордость и материал для песен Брюса Спрингстина.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лиз Лемон[Лиз звонит в кооперативный совет и становится всё более пьяной]
[22:20]
Лиз ЛемонПривет, это Лиз Лемон. Сообщение для кооперативного совета, я полагаю. Это номер, который вы мне дали, надеюсь, он не фальшивый. Вы приняли моё предложение, а я от вас ничего не слышала. Но у меня всё отлично. Сегодня я купила неметкий телеканал.
Лиз Лемон[22:55] Всем известно, что вы кучка лжецов или мне самой им сказать, потому что я знаю много людей.
Лиз Лемон[23:14] Знаете что? Мне всё равно. Потому что я знаю, кто я. Вам, мне вас жалко, кооперативный совет.
Bucky BrightМальчик, 30 Рок. Истории, которые я мог бы рассказать об этих пьесах. Эх, никто не хочет меня больше слушать.
Kenneth ParcellО, мистер Брайт, мне было бы интересно услышать о тех хороших старых временах.
Bucky BrightЧто ж, тогда было по-другому, скажу я тебе. Да, сэр, черт возьми, это было стильно. Да. Да, так и есть. У нас не было никаких рубашек с надписями или джинсов или чего-то подобного. Нет, сэр. Мужчины приходили на работу в галстуках и шляпах.
Bucky BrightА у вас были костюмы на заказ и маленькое местечко здесь для маленькой гвоздики в вашем лацкане. И внутренний карман с монограммой, знаете, для вашей трубки с опиумом и вашего складного ножа.