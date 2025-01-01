Jack Вы когда-нибудь думали стать лицом Республики?

Tracy Jordan Что? Ни за что! Черные поддерживают республиканцев? Это как горячее поддерживает холодное? Дождь поддерживает Землю?

Jack Вот именно такое заблуждение и говорит о том, что Республиканской партии нужны лучшие знаменитости. И черная знаменитость, такая как вы, действительно могла бы улучшить наш имидж. Вам нравятся низкие налоги?

Tracy Jordan Если бы я платил налоги, то да.

Jack Что насчет владения оружием?

Jack Права штатов?

Tracy Jordan Я люблю права штатов!

Jack И давайте не забудем, что Республиканская партия – это партия Линкольна.

Tracy Jordan Линкольн был республиканцем?

Dot Com На самом деле, современная Республиканская партия была бы непонятна Линкольну. Он вел войну, чтобы сохранить федеральную власть над штатами. Это, мягко говоря, не маленькое правительство.

Jack Дот Ком, твое желание быть самым умным в комнате... отталкивает.