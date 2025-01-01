Меню
Цитаты из сериала Студия 30

Liz Lemon Почему ты в смокинге?
Jack Уже больше шести, Лемон. Я что, фермер?
Доктор Лео Спасман Парень, сумасшедше думать, что мы когда-то решали вопросы отцовства, потопив женщину в воде, пока она не признается, что все это выдумала. Другая эпоха, 60-е.
Jack Лемон, я впечатлён. Ты начинаешь думать как бизнесмен.
Liz Lemon Бизнесвумен.
Jack Не думаю, что это слово.
Angie Jordan Мой сингл "Мой сингл выходит" выходит.
Jack Смотрите, как тестируют Гринзо! Его любят во всех категориях: цветные, бабы, феи, комми. Чёрт, нам нужно обновить эти формы.
Jack Все мои шоу на летний период стали большими хитами: "Америка ищет следующего пиратa", "Ты сильнее собаки?", "Мама в отпуске"...
Liz Lemon "Мама в отпуске"?
Jack Двадцать пять супер-красивых мам, 50 восьмиклассников, никаких правил.
Liz Lemon О да, разве одна из тех женщин не оказалась проституткой?
Jack Это не значит, что она не замечательная, заботливая мама.
Liz Lemon Эй, зубры! У кого два больших пальца, говорит на ограниченном французском и ни разу не плакал сегодня? Это я.
Кеннет Паркел Наука был мой любимый предмет, особенно Ветхий Завет.
Jenna Maroney Ты выглядишь как та карточка, которую они мне показали и сказали, что она значит "печаль".
Jack Мы любовники.
Liz Lemon Это слово меня огорчает, если оно не стоит между словами "мясо" и "пицца".
Jack Вы когда-нибудь думали стать лицом Республики?
Tracy Jordan Что? Ни за что! Черные поддерживают республиканцев? Это как горячее поддерживает холодное? Дождь поддерживает Землю?
Jack Вот именно такое заблуждение и говорит о том, что Республиканской партии нужны лучшие знаменитости. И черная знаменитость, такая как вы, действительно могла бы улучшить наш имидж. Вам нравятся низкие налоги?
Tracy Jordan Если бы я платил налоги, то да.
Jack Что насчет владения оружием?
Tracy Jordan Продолжайте.
Jack Права штатов?
Tracy Jordan Я люблю права штатов!
Jack И давайте не забудем, что Республиканская партия – это партия Линкольна.
Tracy Jordan Линкольн был республиканцем?
Dot Com На самом деле, современная Республиканская партия была бы непонятна Линкольну. Он вел войну, чтобы сохранить федеральную власть над штатами. Это, мягко говоря, не маленькое правительство.
Jack Дот Ком, твое желание быть самым умным в комнате... отталкивает.
Dot Com Наверное, поэтому я все еще одинок.
[повторяемая фраза]
Джек Господи, Лемон!
Tracy Jordan Перестань есть старые картошки фри у людей, голубь! Имуй хоть немного самоуважения! Ты же знаешь, что можешь летать?
[повторяемая фраза]
Лиз Лемон Я хочу туда сходить.
Трейси Джордан Я под каблуком! Энджи разбудила меня в 7:30 сегодня. Ты знал, что утром там есть еда, телевизор, почти всё? Это довольно неплохо.
Tracy Jordan Вот совет, который я хотел бы услышать в твоем возрасте: живи каждую неделю так, будто это Неделя акул.
Трэйси Джордан Так какая у тебя религия, Лиз Лемон?
Лиз Лемон Я в основном делаю всё, что говорит мне Опра
Tracy Jordan Я так люблю этот кукурузный хлеб, что хочу завести с ним детей за школой
Jack Никогда не отправляйся со хиппи во второе место.
Liz Lemon Джей Зи оказался прав насчёт Нью-Йорка. Бетонное дупло, где сбываются мечты, тут ничего не поделаешь.
Liz Lemon Хочешь повеселиться? Целоваться - 500 долларов, а обниматься - 10 000 долларов. Конец списка.
Jack Фабрики обеспечивают три вещи, которые этой стране desperately нужны: рабочие места, гордость и материал для песен Брюса Спрингстина.
Лиз Лемон [Лиз звонит в кооперативный совет и становится всё более пьяной]
[22:20]
Лиз Лемон Привет, это Лиз Лемон. Сообщение для кооперативного совета, я полагаю. Это номер, который вы мне дали, надеюсь, он не фальшивый. Вы приняли моё предложение, а я от вас ничего не слышала. Но у меня всё отлично. Сегодня я купила неметкий телеканал.
Лиз Лемон [22:55] Всем известно, что вы кучка лжецов или мне самой им сказать, потому что я знаю много людей.
Лиз Лемон [23:14] Знаете что? Мне всё равно. Потому что я знаю, кто я. Вам, мне вас жалко, кооперативный совет.
Лиз Лемон [00:01]
[Лиз лежит на полу в ванной]
Лиз Лемон Я ЕДУ В БОЛЬНИЦУ! И НАДЕЮСЬ, ЧТО ВАМ ХОРОШО!
Лиз Лемон [00:03] Я просто в замешательстве. Мне кажется странным, что вы всё ещё рекламируете квартиру после того, как приняли моё предложение.
Лиз Лемон [02:15]
[Лиз поёт]
Лиз Лемон И я здесь, чтобы напомнить вам...
Лиз Лемон [07:00] Знаете что? Я уже забыла. Я купила кучу квартир. Я купила чёрную квартиру.
Jenna Maroney Премия «Выбор детей»? Ладно, я положу в сторону свою вражду с Рэйвен-Симон на один день... но она знает, что сделала.
Colleen Donaghy Скажи ему, что его мама здесь. И она его любит. Но не в каком-то странном смысле.
Jack Я не такой креативный, как ты, со своими рабочими кроссовками и левосторонними наклонностями.
[повторяемая фраза]
Liz Lemon Что за е#?
Jack Лимон, я хотел бы тебя чему-то научить. Я хочу быть Мишель Пфайффер для твоего сердитого чернокожего ребенка, который учится, что поэзия — это всего лишь другой способ рэпа.
[повторяемая фраза]
Лиз Лемон Блёрг.
Jack Ты мне нравишься. В тебе есть смелость гораздо более молодой женщины.
Трэйси Джордан Что я тебе говорил о секретах хорошего брака и о том, как его сохранить, Кеннет?
Кеннет Парселл Будь хорошим слушателем, дари подарки и работай с п#.й.
Лиз Лемон [поёт] Работаю над своим ночным сыром!
Jenna Maroney Тебе нужна запись секс-видео? У меня есть странная. Это в ночном видении, и видно, как его дружок грабит меня.
Кеннет Парсел Как будто моё сердце пытается обнять мой мозг!
[повторяемая фраза]
Dennis Duffy Эй, придурок.
Liz Lemon Я знаю, кто я. Я знаю, что я не самый веселый человек в группе. Я не тот, к кому ты обратишься, когда хочешь пойти на вечеринку и танцевать всю ночь.
Jack Почему ты говоришь, как персидский иммигрант?
Др. Лео Спасмен Эректильная дисфункция: это уже не только проблема собак.
Tracy Jordan Я джедай! Я джедай! Я джедай!
Jack Давай сделаем это. Давай переедем сюда. Мы купим маленький домик в лесу.
Celeste Cunningham Я буду выращивать томаты, мы будем кататься на велосипедах в город.
Jack Я отращу бороду. Люди из моей прошлой жизни будут проезжать мимо и не узнают меня, просто скажут: "Спасибо, Пап," а потом купят моего сидра.
[Звонит мобильный телефон Джека]
Celeste Cunningham Ух, реальный мир зовёт.
[Джек бросает свой мобильник в пруд]
Celeste Cunningham О, боже мой!
[Селеста тоже бросает свой мобильник]
Jack [кричит] Я В ЛЮBВИ!
Coal Miner Боже, как же я надеюсь, что этот город не посредине между Вашингтоном и Нью-Йорком.
Dr. Leo Spaceman Если хочешь получить shot... тебе придётся потанцевать.
Liz Lemon Закрывай, это фатально!
Pete [Ухаживая за одним из троих участников, которых нельзя было снимать в этом эпизоде] Лиз Тейлор реально его затроллила! У него, похоже, повреждение мозга.
Liz Lemon Боже. Может, музыкальный гость сможет спеть дополнительные песни на этой неделе. Кто это?
Pete Джеймс Блант.
Liz Lemon Угх.
Angie Jordan Я дотяну до зарплаты
Трейси Джордан Лиз Лемон! Не верю, что они напечатали то, что ты сказала.
Лиз Лемон Тсс! Откуда ты об этом знаешь?
[Лиз смотрит на газету Трейси]
Лиз Лемон Это карикатура по "Кэти".
Трейси Джордан Да, эта карикатура точно повторила то, что ты сказала на днях.
Лиз Лемон [Воспоминание о Лиз] Шоколад! Шоколад! Шоколад! Упс!
Liz Lemon Где мой сендвич?
Bucky Bright Мальчик, 30 Рок. Истории, которые я мог бы рассказать об этих пьесах. Эх, никто не хочет меня больше слушать.
Kenneth Parcell О, мистер Брайт, мне было бы интересно услышать о тех хороших старых временах.
Bucky Bright Что ж, тогда было по-другому, скажу я тебе. Да, сэр, черт возьми, это было стильно. Да. Да, так и есть. У нас не было никаких рубашек с надписями или джинсов или чего-то подобного. Нет, сэр. Мужчины приходили на работу в галстуках и шляпах.
Kenneth Parcell Это так элегантно.
Bucky Bright А у вас были костюмы на заказ и маленькое местечко здесь для маленькой гвоздики в вашем лацкане. И внутренний карман с монограммой, знаете, для вашей трубки с опиумом и вашего складного ножа.
[повторяемая фраза]
Пит Да, Хорнбергер!
Liz Lemon [поёт] Я звезда! Я на высоте! Кто-нибудь принесите мне ветчину!
Tracy Jordan Я научился жарить курицу в школе суровых ударов.
Abby Flynn Я очень сексуальный ребёнок.
Liz Lemon Куда ты клоните?
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Тина Фей
Тина Фей
Tina Fey
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Крис Парнелл
Крис Парнелл
Chris Parnell
Шерри Шепард
Sherri Shepherd
Джек МакБрайер
Джек МакБрайер
Jack McBrayer
Джейн Краковски
Джейн Краковски
Jane Krakowski
Трэйси Морган
Трэйси Морган
Tracy Morgan
Илэйн Стритч
Elaine Stritch
Дин Уинтерс
Дин Уинтерс
Dean Winters
Иди Фалько
Иди Фалько
Edie Falco
Скотт Эдсит
Скотт Эдсит
Scott Adsit
Тим Конуэй
Tim Conway
Кристин Милиоти
Кристин Милиоти
Cristin Milioti
