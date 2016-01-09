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Постер к 2-му сезону сериала Врата
Киноафиша Сериалы Врата Сезоны Сезон 2

Врата , 2 сезон

Gate
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 января 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 2-й сезон сериала «Врата »

Во 2-м сезоне сериала «Врата» воины японской армии и Империи устраивают совместное торжество в честь начала их сотрудничества и сосуществования. Тем временем в Империи происходит землетрясение. Но когда человеческие войска устраивают срочную эвакуацию, они узнают, что в плену находятся граждане их страны. Тука начинает сходить с ума из-за травмы, связанной с драконом. Яо использует ситуацию в своих интересах, чтобы заручиться поддержкой японских солдат. Итами вместе с Тулу, Рори и Лелей собираются остановить дракона. В это время происходит покушение на одного из высокопоставленных генералов Токио.

Список серий 2-го сезона сериала «Врата » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Приём The Banquet Begins
Сезон 2 Серия 1
9 января 2016
Землетрясение в столице The Imperial Capital Quake
Сезон 2 Серия 2
16 января 2016
Тука Луна Марсо́ Tuka Luna Marceau
Сезон 2 Серия 3
23 января 2016
Вновь огненный дракон The Fire Dragon, Once More
Сезон 2 Серия 4
30 января 2016
Решающий бой Decisive Battle
Сезон 2 Серия 5
6 февраля 2016
Город магии Рондель The Magic City of Rondel
Сезон 2 Серия 6
13 февраля 2016
Меж двух сестёр Dangerous Sisters
Сезон 2 Серия 7
20 февраля 2016
Возлюбленный Lover
Сезон 2 Серия 8
27 февраля 2016
Наперегонки со временем Deadline
Сезон 2 Серия 9
5 марта 2016
Принцесса в рабских одеждах The Empress in Slave's Clothing
Сезон 2 Серия 10
12 марта 2016
Десант Paradrop
Сезон 2 Серия 11
19 марта 2016
Искусство современной войны Thus, They Fought There
Сезон 2 Серия 12
26 марта 2016
График выхода всех сериалов
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