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Постер к 1-му сезону сериала Врата
Киноафиша Сериалы Врата Сезоны Сезон 1

Врата , 1 сезон

Gate
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 июля 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Врата »

В 1-м сезоне сериала «Врата» в токийском районе Гиндза неожиданно образовываются загадочные ворота, сквозь которые чудовищные монстры начинают наступление на мирный город людей. После этого японские вооруженные силы экстренно формируют войска и переходят в контратаку. Японская армия сталкивается с армией Империи. По ту сторону портала лейтенант Йоджи Итами встречает настоящего дракона, находит разрушенную деревню и знакомится с девушкой-эльфом. Тука и другие беженцы привыкают к новой жизни среди человеческих солдат. Армия вступает в схватку с силами зла, терроризирующими оба мира.

Список серий 1-го сезона сериала «Врата » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Силы самообороны дислоцируются в иной мир The Self-Defense Force Goes to Another World
Сезон 1 Серия 1
4 июля 2015
Две армии Two Military Forces
Сезон 1 Серия 2
11 июля 2015
Огненный дракон Fire Dragon
Сезон 1 Серия 3
18 июля 2015
К неведомой земле To Unknown Lands
Сезон 1 Серия 4
25 июля 2015
Наступательно-оборонительный бой у Италики The Battle of Italica
Сезон 1 Серия 5
1 августа 2015
Полёт Валькирий Ride of the Valkyries
Сезон 1 Серия 6
8 августа 2015
Решение наследницы The Princess's Decision
Сезон 1 Серия 7
15 августа 2015
Япония по ту сторону врат Japan, Beyond the Gate
Сезон 1 Серия 8
22 августа 2015
Ночная битва у горы Хаконе The Hakone Mountain Night Battle
Сезон 1 Серия 9
29 августа 2015
Отчаяние и надежда Despair and Hope
Сезон 1 Серия 10
5 сентября 2015
Посетитель Visitor
Сезон 1 Серия 11
12 сентября 2015
А вот Итами бы… What Would Itami Do?
Сезон 1 Серия 12
19 сентября 2015
График выхода всех сериалов
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