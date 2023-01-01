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Киноафиша Сериалы Врата Сезоны

Врата , список сезонов

Gate
Год выпуска 2015
Страна Япония
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал Tokyo MX
Список сезонов сериала «Врата »
Врата - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 4 июля 2015 - 19 сентября 2015
 
Врата - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 9 января 2016 - 26 марта 2016
 
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