Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Комната старинных ключей
Киноафиша Сериалы Комната старинных ключей Сезоны Сезон 1

Комната старинных ключей, 1 сезон

Komnata starinnyh klyuchej 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 декабря 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 1-й сезон сериала «Комната старинных ключей»

В 1-м сезоне сериала «Комната старинных ключей» пациенты с психологическими отклонениями и проблемами съезжаются со всей страны, чтобы побывать на сеансе у современного мэтра и волшебника. Анжей Ковальский изобрел уникальный психологический метод: он коллекционирует старинные красивые ключи и дарит им своим посетителям, чтобы они сами могли увидеть выход из своей проблемы. Эта методика принесла ему популярность и достаток, теперь герой живет в элитном поселке рядом со столицей. Но когда бесследно пропадает его эконом Анатолий, в сложной ситуации оказывается сам Анжей. Он обращается к детективам Илюшину и Бабкину.

Список серий 1-го сезона сериала «Комната старинных ключей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 декабря 2019
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 декабря 2019
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 декабря 2019
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 декабря 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Винер сделала заявление о новом замужестве: детей теперь будет в разы больше
Лучший фильм всех времен и народов сняли в СССР: это не те ленты, о которых вы подумали
Миронова кусает локти: главной звездой «Ленкома» оказалась ненавистная всеми актриса
Винер добилась успеха и стала богатой благодаря одному правилу: правду раскрыл гороскоп
Два сыночка и внебрачная дочка? Воробьев явился на линейку в неожиданной компании
Его «похоронили заживо»: актер Янин продолжает улыбаться, несмотря на страшный недуг
Даже лучше советского: ремейк этого известного фильма ничем не хуже оригинала
«Старый дед»: вот что говорят о любимом самой желанной актрисы России
Следят даже за нижним бельем: самые странные запреты для школьников из разных стран
Эту песню запретили в СССР по нелепой причине: до сих пор играет на всех дискотеках
Не Рязанова и Гайдая: не поверите, какого советского режиссера превозносят на Западе
Выпила и заснула в шпагате: стринги Волочковой рассмотрели все пассажиры самолета
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше