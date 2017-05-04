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Постер к 2-му сезону сериала Торпеды
Киноафиша Сериалы Торпеды Сезоны Сезон 2

Торпеды, 2 сезон

Torpederna
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 4 мая 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Торпеды»

Во 2-м сезоне сериала «Торпеды» Сонни обещает Камилле посетить одну из ее лекций, чтобы вернуть взаимопонимание в их паре. Но в это время он получает новую наводку. Вместе с Нимой они должны урегулировать спор о незаконной покупке огнестрельного оружия. Когда Нима узнает, для чего предназначено это оружие, миссия летит к чертям. Кроме того, Сонни и его ребята в деталях планируют ограбление бронированного автомобиля. Однако Камилла не сводит глаз со своего подозрительного избранника и, чтобы отвлечь его от опасного бизнеса, приглашает мужчину в спа-салон. Сонни приходится импровизировать, чтобы план не провалился.

Список серий 2-го сезона сериала «Торпеды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
4 мая 2017
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
11 мая 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
18 мая 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
25 мая 2017
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
1 июня 2017
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
8 июня 2017
График выхода всех сериалов
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