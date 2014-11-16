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Постер к 1-му сезону сериала Торпеды
Киноафиша Сериалы Торпеды Сезоны Сезон 1

Торпеды, 1 сезон

Torpederna
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Торпеды»

В 1-м сезоне сериала «Торпеды» мужчина по имени Сонни выходит на свободу после шести лет, проведенных за решеткой. Выясняется, что в тюрьме он познакомился с одной из социальных работников и безумно в нее влюбился. Камилла отвечает ему взаимностью, несмотря на его непростое криминальное прошлое. Она предлагает начать жить вместе, и пара покупает дом. Но проблемы сыплются на их головы одна за другой. То Сонни не принимают на работу из-за судимости, то сбережения заканчиваются, то родители Камиллы узнают о прошлом ее избранника. В довершение ко всему, на пороге появляется человек, о котором Сонни предпочел бы навсегда забыть.

Список серий 1-го сезона сериала «Торпеды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2014
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2014
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
30 ноября 2014
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
7 декабря 2014
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 декабря 2014
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
21 декабря 2014
График выхода всех сериалов
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