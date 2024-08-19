Меню
Пока не родила 2024, 1 сезон

Poka ne rodila 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 16
Продолжительность сезона 6 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Пока не родила»

В 1-м сезоне сериала «Пока не родила» Кире всего 18 лет, но судьба уже ставит перед ней непростые задачи. Девушке срочно надо собрать большую сумму денег, чтобы не лишиться квартиры. Она решается сделать ЭКО и стать суррогатной матерью. Но ей подсаживают эмбрион не той супружеской пары. Кира не знает, что ей делать – избавиться от беременности или родить? Ведь появление на свет ребенка поставит крест на ее обычной жизни и мечте стать художницей. Меркантильная мать Киры видит в беременности способ заработка и хочет выманить у состоятельных биологических родителей крупную сумму. А эта самая пара тем временем навязывает Кире свои условия...

0.0
4.9 IMDb
Список серий сериала Пока не родила График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
19 августа 2024
Серия 2
19 августа 2024
Серия 3
20 августа 2024
Серия 4
20 августа 2024
Серия 5
21 августа 2024
Серия 6
21 августа 2024
Серия 7
22 августа 2024
Серия 8
22 августа 2024
Серия 9
26 августа 2024
Серия 10
26 августа 2024
Серия 11
27 августа 2024
Серия 12
27 августа 2024
Серия 13
28 августа 2024
Серия 14
28 августа 2024
Серия 15
29 августа 2024
Серия 16
29 августа 2024
