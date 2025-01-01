Критики на Rotten Tomatoes посмотрели одну серию и поставили 100%: на этот фэнтези-сериал возложили большие надежды

На «ИВИ» среди турецких проектов лидируют эти 3 сериала: в этом сезоне зрители смотрят их запоем – список без «Клюквенного щербета»

Роман «Кровавый круиз» прославил Матса Страндберга: теперь по нему сняли сериал — выживут ли тысячи пассажиров, запертые в лабиринте с тварью?

И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию

Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал

Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме

Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент

Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?

Ищете фильмы, похожие на «Остров проклятых»? ИИ уже все сделал за вас: 3 ленты с оценками 7.7+ – не отпустят до самых титров

Откуда в первом «Шрэке» взялся Шляпник? Эту загадку разгадать легче легкого – если включить культовый мульт в оригинале (видео)