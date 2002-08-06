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Киноафиша Сериалы По имени Барон Сезоны Сезон 1

По имени Барон , 1 сезон

Po imeni Baron 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 августа 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
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О чем 1-й сезон сериала «По имени Барон »

В 1-м сезоне сериала «По имени Барон» табор цыган много лет назад взял на поруки ребенка. Еврейский мальчик стал путешествовать вместе с ними. Но гастроли — это не только концерты, это еще и нужда расплачиваться с представителями местного рэкета. Однажды молодой человек заявил, что не будет платить «дань». Он бросил вызов правилам, которые давно заведены. Поначалу цыгане опасались подражать ему, но затем осознали, что такое поведение — единственный шанс на мирную жизнь. Так еврея сделали главным и окрестили Бароном. Но быть вожаком не просто, а порой весьма опасно. На Барона пытаются напасть.

Список серий 1-го сезона сериала «По имени Барон » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
6 августа 2002
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
6 августа 2002
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
6 августа 2002
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
6 августа 2002
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
6 августа 2002
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
6 августа 2002
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 августа 2002
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 августа 2002
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
6 августа 2002
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
6 августа 2002
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
6 августа 2002
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
6 августа 2002
График выхода всех сериалов
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