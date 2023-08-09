Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Доктор Гаф» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Саша и Питер Места съёмок

Места и даты съемок сериала Саша и Питер

Основные места съемок сериала Саша и Питер

  • Санкт-Петербург, Россия

Даты съемок сериала Саша и Питер

  • 9 августа 2023
В Сети выбрали любимую наложницу из «Монолога фармацевта»: «Глаз не отвести»
Турецкий «Шерлок Холмс» в Османской империи: сериал «Великий сыщик Филинта» стал одним из самых дорогих дизи, а вы его смотрели?
Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре
«Включила случайно – замерла от удивления»: Сталкер из «Первого отдела 5» появлялся в другом сериале Тумаркина с рейтингом 7.9/10
Хоть убейте, не пойму, откуда рейтинг 100/100: включил «Ван-Пис 2» от Netflix, вообще не смотрев аниме – это было ошибкой
«Такого не было никогда»: россияне окончательно разлюбили «Служебный роман» и шедевры Гайдая – зрителям милее детективы НТВ
Архивные кадры со съемок «Любовь и голуби» напоминают хоррор: Михайлов едва не погиб из-за «хотелки» Меньшова (видео)
Линч отказался от «Звездных войн» из-за вуки: променял на Sci-Fi, которого стыдился до смерти
Ельчин в нулевые снялся в фильме по Кингу, который любят только в России: на Западе прозвали «раздражающим и глупым»
Летчики любят этот советский фильм-катастрофу больше «Экипажа»: у Митты — зрелищно, но здесь все реалистичнее
За окошком потеплело, отпуск где-то рядом: время угадать советское кино по летним кадрам (сложный тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше