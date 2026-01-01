Где снимали известные сцены
место съёмок
Стамбул, Турция
Район
Балат, район Фатих, 34087, Стамбул, Турция
Терраса с видом на реку.
Туристический комплекс Пьер-Лоти, ул. Идрис Кёшкю, центр Эюпа, 34050, Стамбул, Турция
Дом Султана и Эмине
ул. Йылдырым, д. 104, 34087, р-н Фатих, Стамбул, Турция
Дом Зейнеп и девушек
ул. Мехпаре, д. 1, 34736, Кадыкёй, Стамбул, Турция
Дом Мехди
Балат, ул. Köroğlu, д. 23, 34087, Фатих, Стамбул, Турция
Свадьба
ул. Казанджи Селим, д. 5, 34087, район Фатих, Стамбул, Турция
Продуктовый магазин «Султан»
ул. Кёроглу, д. 34А, 34087, район Фатих, Стамбул, Турция
Дом Нермин и Экрема
Канлыджа, ул. Кёрфез, д. 84, 34810 Бейкоз, Стамбул, Турция (Turkcell)
