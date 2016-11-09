Меню
Полюби меня 2013 - 2016, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Полюби меня
Please Like Me 18+
Премьера сезона 9 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 54 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Полюби меня»

В 4-м сезоне сериала «Полюби меня» Джош и Арнольд решают попробовать в постели кое-что новенькое, однако Джош переживает, что это может плохо отразиться на их дальнейших отношениях. Алан, Мэй и родители Арнольда устраивают званый ужин. Том продолжает свой роман с Эллой. Однако девушка обнаруживает опухоль у себя на груди. Она боится, что это может быть рак, но не сообщает об этом парню. Друзья берут Ханну в поход, чтобы отпраздновать ее день рождения. На вечеринку является ее бывшая девушка, что, конечно же, отражается на всеобщем настроении. Отношения Джоша и Арнольда подвергаются серьезному испытанию.

8.5 IMDb
Бабагануш Babaganoush
Сезон 4 Серия 1
9 ноября 2016
Каша Porridge
Сезон 4 Серия 2
16 ноября 2016
Белужья икра Beluga Caviar
Сезон 4 Серия 3
23 ноября 2016
Дегустация Degustation
Сезон 4 Серия 4
30 ноября 2016
Чаша для буррито Burrito Bowl
Сезон 4 Серия 5
7 декабря 2016
Сувлаки Souvlaki
Сезон 4 Серия 6
14 декабря 2016
