В 4-м сезоне сериала «Полюби меня» Джош и Арнольд решают попробовать в постели кое-что новенькое, однако Джош переживает, что это может плохо отразиться на их дальнейших отношениях. Алан, Мэй и родители Арнольда устраивают званый ужин. Том продолжает свой роман с Эллой. Однако девушка обнаруживает опухоль у себя на груди. Она боится, что это может быть рак, но не сообщает об этом парню. Друзья берут Ханну в поход, чтобы отпраздновать ее день рождения. На вечеринку является ее бывшая девушка, что, конечно же, отражается на всеобщем настроении. Отношения Джоша и Арнольда подвергаются серьезному испытанию.