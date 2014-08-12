После выхода «Электроника» школьники сходили с ума по этому мопеду: легендарная «Верховина» и её цена в СССР

Почему Михримах лежит в гробнице рядом с отцом, а Хюррем — нет: странное решение династии Османов

Если «Начало» было головоломкой, то «Бессонные дни» — это лабиринт без выхода: фантастика, детектив и ваши ночи без сна

«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову

«Лиговский», «Босс», «Девятый отдел»: сможете отличить вымышленный сериал от настоящего? (тест)

Поклонники спорят, но многие уверены: именно эти слова из «Великолепного века» стали началом конца любви Сулеймана и Хюррем

Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать

«Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники

Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»

Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость