Полюби меня 2013 - 2016 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Полюби меня
Полюби меня Сезоны Сезон 2

Please Like Me 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 августа 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 10
Продолжительность сезона 4 часа 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Полюби меня»

Во 2-м сезоне сериала «Полюби меня» Джош пытается присматривать за своей новообретенной сестрой, а заодно – очаровывать новую соседку. Однако все, как всегда, выходит из-под контроля. На шумной вечеринке его дом наполняется полуодетыми двадцатилетними парнями, но в самый разгар веселья появляется мама Джоша… в довольно приподнятом настроении. По итогам женщину приходится поместить в частную больницу. Тем временем Джош нервничает, готовясь к неожиданному свиданию с Джеффри. Папа и Мэй паникуют из-за здоровья Грейс, Ханна присоединяется к хору, а Том оказывается в странном любовном треугольнике.

Список серий 2-го сезона сериала «Полюби меня»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Молоко Milk
Сезон 2 Серия 1
12 августа 2014
Ветчина Ham
Сезон 2 Серия 2
19 августа 2014
Пармезан Parmigiana
Сезон 2 Серия 3
26 августа 2014
Кунг Кео Ван Gang Keow Wan
Сезон 2 Серия 4
2 сентября 2014
Шипящая сосиска Sausage Sizzle
Сезон 2 Серия 5
9 сентября 2014
Рагу из зайца по-французски Lapin La Cocotte
Сезон 2 Серия 6
16 сентября 2014
Сухофрукты Scroggin
Сезон 2 Серия 7
23 сентября 2014
Трюфельные макароны с сыром Truffled Mac and Cheese
Сезон 2 Серия 8
30 сентября 2014
Обезжиренный латте Skinny Latte
Сезон 2 Серия 9
7 октября 2014
Маргарита Margherita
Сезон 2 Серия 10
14 октября 2014
