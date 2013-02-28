Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Полюби меня 2013 - 2016 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полюби меня
Киноафиша Сериалы Полюби меня Сезоны Сезон 1

Please Like Me 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Полюби меня»

В 1-м сезоне сериала «Полюби меня» жизнь обычного лузера Джоша переворачивается с ног на голову. Все начинается с того, что от него со скандалом уходит девушка. Она недовольна его излишней мягкостью и женственностью, а потому объявляет, что он – скрытый гей. Но это оскорбление заставляет Джоша в корне пересмотреть свою жизнь, и он понимает, что ему, возможно, действительно больше нравятся парни, чем девушки. Тем временем к нему начинает проявлять интерес очень красивый юноша. Но роман с первых дней не складывается, ведь у Джоша есть психически нездоровая мать, за которой ему приходится следить.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Полюби меня» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
С ног на голову Rhubarb and Custard
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2013
Французский тост French Toast
Сезон 1 Серия 2
28 февраля 2013
Португальские тарталетки с заварным кремом Portuguese Custard Tarts
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2013
Ешь все, что только сможешь All You Can Eat
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2013
Яйца по-испански Spanish Eggs
Сезон 1 Серия 5
21 марта 2013
Отвратительные сэндвичи Horrible Sandwiches
Сезон 1 Серия 6
28 марта 2013
График выхода всех сериалов
Почему Михримах лежит в гробнице рядом с отцом, а Хюррем — нет: странное решение династии Османов
В Москве съемки «Варвары-Красы»: новый фильм с Петровым и Биковичем станет сказкой масштаба блокбастера — есть и дата выхода (фото)
После выхода «Электроника» школьники сходили с ума по этому мопеду: легендарная «Верховина» и её цена в СССР
Телепорты, космодромы и полеты над Кремлем: «Гостью из будущего» снимали в «обычных» локациях Москвы, но большинства из них уже не узнать
Дети только посмеются: в одной из лучших серий «Маши и медведя» спустя годы нашли отсылки, которые поймут только взрослые
«Это фактор риска»: диетолог взглянула на дневное меню Миронова — объяснила, мог ли рацион повлиять на трагичный уход актера
Фанаты ДиКаприо, крепитесь: нашумевший боевик «Битва за битвой» в Россию не привезут — но есть и хорошая новость
Лямур, убийства, XIX век: «Околоточный» с Устюговым явно станет хитом — а видели его «близнеца» со звездами «Невского» и «Метода»?
Самое грустное воспоминание и очень милый демон: что скрывает дверь во сне Денджи в «Человеке-бензопиле»
Помните, как зовут девушек из «Кейпоп-охотниц на демонов»? Имена выдуманные, а вот внешность вдохновлена реальными людьми
«Не хочу, боюсь, никому не нужен»: «Евангелион» вышел ровно 30 лет назад, и ИИ объяснил смысл шедевра так, что поймут даже школьники
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше