Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Магарсус 2023 - 2025, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Магарсус
Сезоны
Сезон 2
Magarsus
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
6 марта 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
10
Продолжительность сезона
20 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
2
голоса
7.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Магарсус
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
1. Bölüm
Сезон 2
Серия 1
6 марта 2025
Серия 2
2. Bölüm
Сезон 2
Серия 2
13 марта 2025
Серия 3
3. Bölüm
Сезон 2
Серия 3
20 марта 2025
Серия 4
4. Bölüm
Сезон 2
Серия 4
27 марта 2025
Серия 5
5. Bölüm
Сезон 2
Серия 5
3 апреля 2025
Серия 6
6. Bölüm
Сезон 2
Серия 6
10 апреля 2025
Серия 7
7. Bölüm
Сезон 2
Серия 7
17 апреля 2025
Серия 8
8. Bölüm
Сезон 2
Серия 8
24 апреля 2025
Серия 9
9. Bölüm
Сезон 2
Серия 9
8 мая 2025
Серия 10
10. Bölüm
Сезон 2
Серия 10
15 мая 2025
График выхода всех сериалов
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум
Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей
С Юрием Стояновым выйдет сразу две премьеры: запомните оба сериала, ведь участие актера — знак качества
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)
Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667