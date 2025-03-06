Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Магарсус 2023 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Магарсус
Киноафиша Сериалы Магарсус Сезоны Сезон 2

Magarsus
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 6 марта 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Магарсус График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 2 Серия 1
6 марта 2025
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 2 Серия 2
13 марта 2025
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 2 Серия 3
20 марта 2025
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 2 Серия 4
27 марта 2025
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 2 Серия 5
3 апреля 2025
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 2 Серия 6
10 апреля 2025
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 2 Серия 7
17 апреля 2025
Серия 8 8. Bölüm
Сезон 2 Серия 8
24 апреля 2025
Серия 9 9. Bölüm
Сезон 2 Серия 9
8 мая 2025
Серия 10 10. Bölüm
Сезон 2 Серия 10
15 мая 2025
График выхода всех сериалов
В «Дюне» все боятся червей, но самое опасное оружие — это слово: что скрывает Голос Сестричества и как он подчиняет разум
Сериал «Король и завоеватель» вошёл в топ-10 HBO Max: а вот критики плевать хотели на восторги зрителей
С Юрием Стояновым выйдет сразу две премьеры: запомните оба сериала, ведь участие актера — знак качества
«Сделал меньше всех»: Толкин назвал самого «бесполезного» героя «Властелина колец» — многие фанаты не согласятся
«Коничива, Галочка? Ты щас умрешь!»: герои кино СССР превратились в аниме-персонажей — вспомните 5 фильмов, глядя на них (тест)
«Последнее дело»: почему ремейки «Бандитского Петербурга» и «Москва слезам не верит» не станут шедеврами — объяснил звезда «Мастера и Маргариты»
Две девицы под окном: сможете вспомнить фильм СССР по кадру с парой героинь? (тест)
Не отпускают до последней минуты: 6 забытых фильмов-катастров из СССР — почти у каждого рейтинг не ниже 7.1
«Отдельное спасибо оператору»: военная драма с Безруковым и Кологривым за день собрала 30+ млн рублей — фанаты сериала «СМЕРШ» оценят
«Вроде как все выжили»: новое аниме с рейтингом 8.8 (выше, чем у «Истребителя демонов») выходит в России — фанаты «Блю Лока» будут в восторге
«Очень красочный, с хорошим сюжетом»: этот российский мульт с рейтингом 7.9 признали лучшим в Китае — идет по пятам «Красного шелка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше