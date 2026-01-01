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Скоро в прокате «Очень страшное кино 6»
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Кто такая Эрин Картер?
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Места и даты съемок сериала Кто такая Эрин Картер?
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Места съёмок
Основные места съемок сериала Кто такая Эрин Картер?
Барселона, Каталония, Испания
Где снимали известные сцены
Наружная съёмка
Ситжес, Барселона, Каталония, Испания
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Где Эрин спрятала золото.
El Bosc de les Creus, BP-1101, 08294, Барселона, Испания
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Даты съемок сериала Кто такая Эрин Картер?
5 сентября 2022 - 31 октября 2022
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