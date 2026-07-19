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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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Единственная дорама с 9.0 на IMDb — и в ней нет ни капли банальщины: «без лишних слов — это шедевр»
Посмотрите на одном дыхании.
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19 июля 2026 12:48
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