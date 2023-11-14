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Киноафиша Сериалы Убийство на краю света Сезоны Сезон 1

Убийство на краю света, 1 сезон

A Murder at the End of the World
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийство на краю света»

В 1-м сезоне сериала «Убийство на краю света» события разворачиваются в ретрит-отеле на шикарном курорте, отдаленном от цивилизации. Это место принадлежит известному на всю страну и очень загадочному миллиардеру-затворнику. Однажды он приглашает в свой отель молодую блогершу Дарби Харт. Девушка давно мечтает узнать что-то об этом человеке, поэтому отправляется в рискованное путешествие вместе с еще восемью счастливчиками. Но через пару дней одного из гостей курорта находят мертвым. Кому-то выгодно убедить всех, что это был несчастный случай. Но Дарби уверена, что несчастного убили, причем это точно была не последняя жертва.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 14 ноября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
TBA
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 3
21 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 4
28 ноября 2023
TBA
Сезон 1 Серия 5
5 декабря 2023
TBA
Сезон 1 Серия 6
12 декабря 2023
TBA
Сезон 1 Серия 7
19 декабря 2023
График выхода всех сериалов
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