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Постер к 1-му сезону сериала За твоим прикосновением
Киноафиша Сериалы За твоим прикосновением Сезоны Сезон 1

За твоим прикосновением, 1 сезон

Behind Your Touch
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «За твоим прикосновением»

В 1-м сезоне сериала «За твоим прикосновением» в провинциальном корейском городке живет обычная, на первый взгляд, девушка. Она работает в ветеринарной клинике и очень любит животных, а вот отношения с людьми у нее складываются значительно сложнее. Но все меняется, когда героиня внезапно обретает очень странный экстрасенсорный дар. Когда она дотрагивается до задней части тела кошки или собаки, она видит все их прошлое до этого момента. Каково же оказывается ее удивление, когда она понимает, что тот же самый трюк срабатывает и с людьми. Вот только для этого ей приходится трогать их за пятую точку. Этим ее даром решает воспользоваться полицейский.

График выхода новых серий За твоим прикосновением 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 августа 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
13 августа 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
19 августа 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 августа 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
26 августа 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
27 августа 2023
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
2 сентября 2023
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
3 сентября 2023
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
9 сентября 2023
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
10 сентября 2023
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
16 сентября 2023
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
17 сентября 2023
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
23 сентября 2023
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
24 сентября 2023
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
30 сентября 2023
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
1 октября 2023
График выхода всех сериалов
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