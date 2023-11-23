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Постер к 1-му сезону сериала Цифровой код
Киноафиша Сериалы Цифровой код Сезоны Сезон 1

Cifrovoj kod 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 23 ноября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Цифровой код»

В 1-м сезоне сериала «Цифровой код» новое приложение стремительно распространяется среди отчаянных подростков и представляет серьезную угрозу для общественности. Оказывается, тщательно зашифрованное приложение предлагает несовершеннолетним попробовать себя в роли киллеров. За убийства дети получают большие деньги. Сотрудники федеральной службы объединяют усилия, чтобы противостоять опасному злу и расшифровать секретный код приложения. Тем временем один из представителей правоохранительных органов выясняет, что с приложением связан его сын. Отец не знает, как поступить...

График выхода новых серий Цифровой код 1 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
23 ноября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
23 ноября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 ноября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
23 ноября 2023
График выхода всех сериалов
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