Новости о сериале «Цифровой код»
Загадочная девушка в красном запускает смертельную игру в трейлере сериала «Цифровой код»
Отечественное остросюжетное шоу, которое СМИ нарекли русской версией «Игры в кальмара».
Написать
21 ноября 2023 12:02
Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код»
Премьера шоу о вирусной игре, побуждающей подростков к убийствам, состоится этой осенью.
Написать
11 августа 2023 13:35
