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Отзывы о сериале «Цифровой код»
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Weteran Mc
26 июня 2024, 00:46
Оценка
Отечественный остросюжетный сериал "Цифровой код" состоит всего из четырёх серий. Сюжет повествует о группе подростков, которые ради больших денег способны совершать дерзкие убийства. Задания же они получают в специальном мобильном приложении, вход в которое строго по биометрии.
Сериал жестокий, но динамичный и очень интересный. Все четыре серии посмотрел, не отрываясь от экрана.
И поэтому, не понимаю, почему у него такой заниженный рейтинг. Что же вам ещё надо? Лично моя оценка: 10 из 10. 👍
26 июня 2024, 00:46
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ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Сериал жестокий, но динамичный и очень интересный. Все четыре серии посмотрел, не отрываясь от экрана.
И поэтому, не понимаю, почему у него такой заниженный рейтинг. Что же вам ещё надо? Лично моя оценка: 10 из 10. 👍
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