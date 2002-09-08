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Постер к 1-му сезону сериала Волшебник страны грез
Киноафиша Сериалы Волшебник страны грез Сезоны Сезон 1

Волшебник страны грез, 1 сезон

Hans Christian Andersen: My Life as a Fairy Tale 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 2
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Волшебник страны грез»

В 1-м сезоне сериала «Волшебник страны грез» обычный датский мальчишка по имени Ханс Кристиан Андерсен появляется на свет в бедной и безвестной семье сапожника. Но гадалка, встреченная его родителями, пророчит ребенку уникальное будущее. Таланты Ханса заметны всем с первых лет его жизни. Он сочиняет и рассказывает такие удивительные истории, что слушатели боятся отвести взгляд и вздохнуть, пока не услышат финал. В поисках актерской славы юноша бросает жизнь ремесленника и отправляется в огромный Копенгаген. Именно здесь ему суждено стать героем собственных сказок и снискать любовь всего мира.

Список серий 1-го сезона сериала «Волшебник страны грез» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2002
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2002
График выхода всех сериалов
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