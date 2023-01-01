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Постер сериала Твоя апрельская ложь
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Твоя апрельская ложь, список сезонов

Shigatsu wa Kimi no Uso
Год выпуска 2014
Страна Япония
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Fuji TV
Список сезонов сериала «Твоя апрельская ложь»
Твоя апрельская ложь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
22 эпизода 10 октября 2014 - 20 марта 2015
 
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