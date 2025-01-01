Меню
Твоя апрельская ложь
Цитаты из сериала Твоя апрельская ложь
Kaori Miyazono
Возможно, впереди только тёмная дорога. Но ты всё равно должен верить и продолжать идти. Верить, что звёзды осветят твой путь, хоть немного. Давай... Отправимся в путешествие!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эрика Линдбек
Erica Lindbeck
