Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки 2018 - 2025, 2 сезон
О сериале
Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
5 июля 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
13
Продолжительность сезона
5 часов 12 минут
Рейтинг сериала
8.1
Оцените
17
голосов
8
IMDb
Список серий сериала Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
Сезон 1
Сезон 2
Половое созревание продолжается
Puberty Continues
Сезон 2
Серия 1
5 июля 2025
Какой вкус у атмосферы?
What Flavor Is the Atmosphere?
Сезон 2
Серия 2
12 июля 2025
Песня идола
Idol Song
Сезон 2
Серия 3
19 июля 2025
Героизм
Heroism
Сезон 2
Серия 4
26 июля 2025
Диссонансные ноты
Dissonant Notes
Сезон 2
Серия 5
2 августа 2025
Ты и я в царстве воспоминаний
You and I Within The Realm of Memories
Сезон 2
Серия 6
9 августа 2025
Из-за пределов пространства Гильберта
From Beyond Hilbert Space
Сезон 2
Серия 7
16 августа 2025
Секреты и обещания
Secrets and Promises
Сезон 2
Серия 8
23 августа 2025
Я нуждаюсь в тебе
I Need You
Сезон 2
Серия 9
30 августа 2025
Святая ночь
Holy Night
Сезон 2
Серия 10
6 сентября 2025
Мировые мечты
The World Dreams
Сезон 2
Серия 11
13 сентября 2025
Работа оленей
Reindeer's Work
Сезон 2
Серия 12
20 сентября 2025
Никаких снов о Санта-Клаусе
No Dreams of Santa Claus
Сезон 2
Серия 13
27 сентября 2025
