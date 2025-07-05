Меню
Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки 2018 - 2025, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки
Seishun Buta Yarou wa Bunny Girl Senpai no Yume wo Minai 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 июля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 12 минут

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 17 голосов
8 IMDb

Список серий сериала Этот глупый свин не понимает мечту девочки-зайки

Сезон 1
Сезон 2
Половое созревание продолжается Puberty Continues
Сезон 2 Серия 1
5 июля 2025
Какой вкус у атмосферы? What Flavor Is the Atmosphere?
Сезон 2 Серия 2
12 июля 2025
Песня идола Idol Song
Сезон 2 Серия 3
19 июля 2025
Героизм Heroism
Сезон 2 Серия 4
26 июля 2025
Диссонансные ноты Dissonant Notes
Сезон 2 Серия 5
2 августа 2025
Ты и я в царстве воспоминаний You and I Within The Realm of Memories
Сезон 2 Серия 6
9 августа 2025
Из-за пределов пространства Гильберта From Beyond Hilbert Space
Сезон 2 Серия 7
16 августа 2025
Секреты и обещания Secrets and Promises
Сезон 2 Серия 8
23 августа 2025
Я нуждаюсь в тебе I Need You
Сезон 2 Серия 9
30 августа 2025
Святая ночь Holy Night
Сезон 2 Серия 10
6 сентября 2025
Мировые мечты The World Dreams
Сезон 2 Серия 11
13 сентября 2025
Работа оленей Reindeer's Work
Сезон 2 Серия 12
20 сентября 2025
Никаких снов о Санта-Клаусе No Dreams of Santa Claus
Сезон 2 Серия 13
27 сентября 2025
