Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Великая ирония" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Пикник у Висячей скалы
Киноафиша Сериалы Пикник у Висячей скалы Сезоны Сезон 1

Picnic at Hanging Rock 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пикник у Висячей скалы»

В 1-м сезоне сериала «Пикник у Висячей скалы» события разворачиваются в австралийском штате Виктория. Три воспитанницы женской школы вместе со своей учительницей математики отправляются на пикник к Висячей скале. Это место считается местной достопримечательностью. Висячая скала представляет собой настоящее геологическое чудо – стометровый выступ вулканической породы, который появился миллион лет назад. Девушки садятся у подножия этой древней скалы. Миранда разрезает торт в виде сердца. Другие девочки читают произведения Шекспира. Ровно в двенадцать пополудни на часах у мисс Макгро и кучера замирают стрелки…

Список серий 1-го сезона сериала «Пикник у Висячей скалы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
6 мая 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
6 мая 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
6 мая 2018
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 мая 2018
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
6 мая 2018
График выхода всех сериалов
Related video
Малахов отличился со знаком минус в день похорон близкого человека: устроил пляски на костях
На борту разносились страшные звуки: этот полет в самолете Долина запомнила на всю жизнь
Конфликт Новиковой и Шифрина закончился печальными последствиями
Сестра Долиной известна на всю страну: о родственной связи никто не догадывается
Тест: кто вы по знаку Зодиака из "Гравити Фолз"?
Высоцкая потрясла Кончаловского: увидите это фото и все поймете
Подобрали сиротой в заброшенном доме: Михалков раскрыл горькую правду о своем детстве
Секрет манипуляции мужчиной до смешного прост: поделился Шепс из «Битвы экстрасенсов»
Ушел от Пугачевой и нашел бриллиант: третий муж Примадонны женился на молодой красотке
В СССР закрывали глаза на этом моменте: самая развратная сцена с Вертинской (фото)
Алису из «Тайны третьей планеты» срисовали с актрисы: точно видели в сериале «Две судьбы»
Люди с этими именами не умеют говорить «нет»: окружающие нагло пользуются
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше