Школа Саммер Хайтс
Цитаты
Цитаты из сериала Школа Саммер Хайтс
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Jonah Takalua
Иди к черту, мисс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jonah Takalua
У тебя уже начались критические дни, или как, мисс?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ja'mie King
[обращаясь к Себастьяну] Настоящие друзья не будут присылать два сообщения за час с просьбой: "Увидимся на английском!, Сохрани мне место!".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. G
Селин имеет огромный мозг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jonah Takalua
Учителя в этой школе такие расисты. Если что-то идет не так, или что-то пропало, они говорят: "Джона, наверное, что-то натворил".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ja'mie King
Я е#аная девочка из частной школы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Крис Лиллей
Chris Lilley
