Для тебя, Бессмертный 2021 - 2026, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Для тебя, Бессмертный
To Your Eternity
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 4 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 22
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут

Рейтинг сериала

8.4
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb

График выхода новых серий Для тебя, Бессмертный 3 сезона

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Мирный мир Peaceful World
Сезон 3 Серия 1
4 октября 2025
Новая встреча New Encounter
Сезон 3 Серия 2
11 октября 2025
Связанные сердца Bound Hearts
Сезон 3 Серия 3
18 октября 2025
Руководство Guide
Сезон 3 Серия 4
25 октября 2025
Тот, кто исчез The One Who Vanished
Сезон 3 Серия 5
1 ноября 2025
Битва продолжается The Battle Continues
Сезон 3 Серия 6
8 ноября 2025
Слова, которые не доходят Words That Don't Reach
Сезон 3 Серия 7
15 ноября 2025
Договор о любви Contract For Love
Сезон 3 Серия 8
22 ноября 2025
Атака Attack
Сезон 3 Серия 9
29 ноября 2025
Отвергнутая жизнь Rejected Life
Сезон 3 Серия 10
6 декабря 2025
Их дом Their Home
Сезон 3 Серия 11
13 декабря 2025
Летающий жук Flying Bug
Сезон 3 Серия 12
20 декабря 2025
В погоне за мечтами Chasing Dreams
Сезон 3 Серия 13
27 декабря 2025
Вмешательство Meddling
Сезон 3 Серия 14
17 января 2026
Номер один Number One
Сезон 3 Серия 15
24 января 2026
Return To the Present
Сезон 3 Серия 16
31 января 2026
The Path
Сезон 3 Серия 17
7 февраля 2026
What Connects Us
Сезон 3 Серия 18
14 февраля 2026
Arrows United
Сезон 3 Серия 19
21 февраля 2026
House of Hope
Сезон 3 Серия 20
28 февраля 2026
Right Here, Like This
Сезон 3 Серия 21
7 марта 2026
A New Time
Сезон 3 Серия 22
14 марта 2026
