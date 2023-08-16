«Депп против Херд» – это документальный мини-сериал о самом громком бракоразводном процессе Голливуда. Когда Эмбер Херд обвиняет своего бывшего супруга Джонни Деппа в домашнем насилии, знаменитый актер не только отрицает ее слова, но и настаивает на том, чтобы все судебные заседания были сняты на камеру. День за днем звезды раскрывают перед всем миром самые личные подробности своей семейной жизни. Мировая аудитория делится на два лагеря: кто-то разочаровывается в Деппе, а кто-то безоговорочно ему верит.