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Постер сериала Депп против Херд
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Киноафиша Сериалы Депп против Херд

Депп против Херд (2023 - 2023)

Depp v. Heard 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 2 часа 24 минуты

О чем сериал

«Депп против Херд» – это документальный мини-сериал о самом громком бракоразводном процессе Голливуда. Когда Эмбер Херд обвиняет своего бывшего супруга Джонни Деппа в домашнем насилии, знаменитый актер не только отрицает ее слова, но и настаивает на том, чтобы все судебные заседания были сняты на камеру. День за днем звезды раскрывают перед всем миром самые личные подробности своей семейной жизни. Мировая аудитория делится на два лагеря: кто-то разочаровывается в Деппе, а кто-то безоговорочно ему верит.

Депп против Херд - трейлер
Депп против Херд  трейлер
В ролях
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Эмбер Херд
Эмбер Херд
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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5.2 IMDb
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Сезоны
Депп против Херд - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 3 эпизода
 
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