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Киноафиша Сериалы Отмороженные Сезоны Сезон 1

Otmorozhennye
Название Сезон 1
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Отмороженные»

В 1-м сезоне сериала «Отмороженные» события разворачиваются в российском городке в 1992 году. Четверка друзей-воротил отправляется на стрелку, чтобы выбить из должника причитающиеся им деньги. Но что-то идет не по плану, и ребят подставляет собственный босс. Чтобы от них избавиться, он запирает их в криокамере. Фил, Чак, Вжик и Масса приходят в себя и отправляются по своим делам, не подозревая, что за пределами камеры прошло уже тридцать лет. Мир изменился практически до неузнаваемости, люди перестали бояться бандитов, зато залипли в интернете. Сын одного из героев достиг его собственного возраста, а девушка другого повзрослела и поумнела.

Список серий сериала Отмороженные График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
TBA
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
TBA
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
TBA
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
TBA
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
TBA
График выхода всех сериалов
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