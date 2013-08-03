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Постер к 1-му сезону сериала Яблочный спас
Киноафиша Сериалы Яблочный спас Сезоны Сезон 1

Yablochnyj spas 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 августа 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Яблочный спас»

В 1-м сезоне сериала «Яблочный спас» с предыдущих событий проходит несколько месяцев. Щербинские и Трешкины все еще живут на даче, на соседних участках. Но многое все же изменилось: вражда осталась позади, и все герои уже практически стали одной семьей. Клубника на грядках сменяется яблоками в саду, и приближается бархатный сезон. Осенью Света и Вадим собираются сыграть свадьбу, приготовления к которой в обоих домах идут полным ходом. Постепенно в их любимый дачный поселок со всей страны начинают съезжаться родственники, надеющиеся погулять на долгожданном торжестве. Но среди них оказываются одинокие люди, завидующие счастью молодых…

Список серий 1-го сезона сериала «Яблочный спас» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
3 августа 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 августа 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
3 августа 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
3 августа 2013
График выхода всех сериалов
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