«Яблочный спас» – это сиквел российского мелодраматического мини-сериала «Клубничный рай». Семьи Щербинских и Трешкиных наконец перестали враждовать и приняли союз своих детей. Теперь свадьба Светы и Вадима не за горами, и приготовления в дачном поселке идут полным ходом. Но не все оказывается так просто! В преддверии торжества в дом съезжаются всевозможные родственники, среди которых оказываются и не очень благосклонно настроенные. Одинокие мужчина и женщина из числа гостей завидуют чужому счастью.