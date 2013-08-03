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Постер сериала Яблочный спас
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Киноафиша Сериалы Яблочный спас

Яблочный спас (2012 - 2013)

Yablochnyj spas 18+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

«Яблочный спас» – это сиквел российского мелодраматического мини-сериала «Клубничный рай». Семьи Щербинских и Трешкиных наконец перестали враждовать и приняли союз своих детей. Теперь свадьба Светы и Вадима не за горами, и приготовления в дачном поселке идут полным ходом. Но не все оказывается так просто! В преддверии торжества в дом съезжаются всевозможные родственники, среди которых оказываются и не очень благосклонно настроенные. Одинокие мужчина и женщина из числа гостей завидуют чужому счастью.

В ролях
В ролях
Борис Щербаков
Борис Щербаков
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Галина Петрова
Галина Петрова
Виктор Тереля
Виктор Тереля
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин
Кирилл Новицкий
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Яблочный спас - Сезон 1 Сезон 1
2013, 4 эпизода
 
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