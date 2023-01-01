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Самый умный
Сезоны
Самый умный, список сезонов
Samyj umnyj
Год выпуска
2003
Страна
Россия
Эпизод длится
2 часа 0 минут
Список сезонов телешоу «Самый умный»
Сезон 1
TBA
Сезон 2
13 эпизодов
10 марта 2003 - 7 января 2004
Сезон 3
25 эпизодов
6 марта 2004 - 22 января 2005
Сезон 4
40 эпизодов
29 января 2005 - 14 января 2006
Сезон 5
40 эпизодов
21 января 2006 - 28 января 2007
Сезон 6
41 эпизод
4 февраля 2007 - 27 января 2008
Сезон 7
91 эпизод
19 января 2008 - 7 марта 2009
Сезон 8
39 эпизодов
15 февраля 2009 - 17 января 2010
Сезон 9
41 эпизод
24 января 2010 - 30 января 2011
Сезон 10
48 эпизодов
6 февраля 2011 - 29 января 2012
Сезон 10
39 эпизодов
5 февраля 2012 - 31 декабря 2012
Сезон 11
15 эпизодов
10 марта 2013 - 23 июня 2013
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