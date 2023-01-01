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Самый умный, список сезонов

Samyj umnyj
Год выпуска 2003
Страна Россия
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Список сезонов телешоу «Самый умный»
Самый умный - Сезон 1 Сезон 1
TBA
Самый умный - Сезон 2 Сезон 2
13 эпизодов 10 марта 2003 - 7 января 2004
Самый умный - Сезон 3 Сезон 3
25 эпизодов 6 марта 2004 - 22 января 2005
Самый умный - Сезон 4 Сезон 4
40 эпизодов 29 января 2005 - 14 января 2006
Самый умный - Сезон 5 Сезон 5
40 эпизодов 21 января 2006 - 28 января 2007
Самый умный - Сезон 6 Сезон 6
41 эпизод 4 февраля 2007 - 27 января 2008
Самый умный - Сезон 7 Сезон 7
91 эпизод 19 января 2008 - 7 марта 2009
Самый умный - Сезон 8 Сезон 8
39 эпизодов 15 февраля 2009 - 17 января 2010
Самый умный - Сезон 9 Сезон 9
41 эпизод 24 января 2010 - 30 января 2011
Самый умный - Сезон 10 Сезон 10
48 эпизодов 6 февраля 2011 - 29 января 2012
Самый умный - Сезон 10 Сезон 10
39 эпизодов 5 февраля 2012 - 31 декабря 2012
Самый умный - Сезон 11 Сезон 11
15 эпизодов 10 марта 2013 - 23 июня 2013
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