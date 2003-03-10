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Киноафиша Сериалы Самый умный

Самый умный (2003 - 2013)

Samyj umnyj 18+
Год выпуска 2003
Страна Россия
Всего сезонов 12 сезонов
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Продолжительность телешоу 864 часа 0 минут
О чем телешоу

«Самый умный» — одна из наиболее известных телепередач нулевых, которая является адаптацией одноименного британского шоу. В каждом выпуске участвуют двенадцать игроков, за пять секунд отвечающих на каверзные вопросы, посвященные самым разным сферам жизни. В следующий раунд проходит тот, кто дает наибольшее количество верных ответов. Ведущая — небезызвестная Тина Канделаки, поучаствовавшая в создании многих развлекательных шоу СТС, а также в разные годы возглавлявшая «Матч ТВ» и ТНТ. Программа «Самый умный» — настоящая классика среди интеллектуальных викторин, ничуть не утратившая актуальности.

В ролях
В ролях
Тина Канделаки
Тина Канделаки
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Самый умный - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
Самый умный - Сезон 2 Сезон 2
2003, 13 эпизодов
Самый умный - Сезон 3 Сезон 3
2004, 25 эпизодов
Самый умный - Сезон 4 Сезон 4
2005, 40 эпизодов
Самый умный - Сезон 5 Сезон 5
2006, 40 эпизодов
Самый умный - Сезон 6 Сезон 6
2007, 41 эпизод
Самый умный - Сезон 7 Сезон 7
2008, 91 эпизод
Самый умный - Сезон 8 Сезон 8
2009, 39 эпизодов
Самый умный - Сезон 9 Сезон 9
2010, 41 эпизод
Самый умный - Сезон 10 Сезон 10
2011, 48 эпизодов
Самый умный - Сезон 10 Сезон 10
2012, 39 эпизодов
Самый умный - Сезон 11 Сезон 11
2013, 15 эпизодов
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