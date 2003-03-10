Самый умный (2003 - 2013)

«Самый умный» — одна из наиболее известных телепередач нулевых, которая является адаптацией одноименного британского шоу. В каждом выпуске участвуют двенадцать игроков, за пять секунд отвечающих на каверзные вопросы, посвященные самым разным сферам жизни. В следующий раунд проходит тот, кто дает наибольшее количество верных ответов. Ведущая — небезызвестная Тина Канделаки, поучаствовавшая в создании многих развлекательных шоу СТС, а также в разные годы возглавлявшая «Матч ТВ» и ТНТ. Программа «Самый умный» — настоящая классика среди интеллектуальных викторин, ничуть не утратившая актуальности.