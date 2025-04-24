Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Бедные смеются, богатые плачут Новости

Новости о сериале «Бедные смеются, богатые плачут»

Новости о сериале «Бедные смеются, богатые плачут» Вся информация о сериале
Актер Михаил Сотников ответил на вопросы Киноафиши
Актер Михаил Сотников ответил на вопросы Киноафиши 12 мая в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала производства компании Good Story Media «Бедные смеются, богатые плачут». Первый сезон этой мелодраматической истории стал настоящим хитом, и телезрители регулярно просили вернуть на экран любимых героев. В этом сезоне станет все серьезнее, драматичнее и глубже, а герой Миша столкнется с последствиями своих поступков и впервые задумывается о том, кем он хочет быть на самом деле. Редакция Киноафиши взяла у Михаила Сотникова интервью, узнав о его предпочтениях в кино.
Написать
24 апреля 2025 13:46
Раздвоение личности, навязчивые идеи и мания контроля: 4 турецких сериала о героях с внутренними демонами
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
Общался только с отчимом, вел себя замкнуто: возраст Рудо из «Гачиакуты» превысит все ваши прогнозы
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
Лебедев считает «Мушкетеров» с Боярским отвратительным кино, зато эти 2 фильма пересматривает каждый год (оба сняты в СССР)
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше