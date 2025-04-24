Актер Михаил Сотников ответил на вопросы Киноафиши12 мая в 21:00 на телеканале ТНТ состоится премьера второго сезона сериала производства компании Good Story Media «Бедные смеются, богатые плачут». Первый сезон этой мелодраматической истории стал настоящим хитом, и телезрители регулярно просили вернуть на экран любимых героев. В этом сезоне станет все серьезнее, драматичнее и глубже, а герой Миша столкнется с последствиями своих поступков и впервые задумывается о том, кем он хочет быть на самом деле. Редакция Киноафиши взяла у Михаила Сотникова интервью, узнав о его предпочтениях в кино.