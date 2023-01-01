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Постер к 1-му сезону сериала Про Красную Шапочку
Киноафиша Сериалы Про Красную Шапочку Сезоны Сезон 1

Pro Krasnuyu Shapochku 0+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 декабря 1977
Год выпуска 1977
Количество серий 2
Продолжительность сезона 2 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Про Красную Шапочку»

В 1-м сезоне сериала «Про Красную Шапочку» продолжение популярной сказки превратилось в музыкальный комедийный хоррор. Старая Волчица приняла решение устроить кровожадную вендетту для Красной Шапочки. Чтобы воплотить свой замысел, она приказывает главному матерому волку выманить девчонку и привести к ней. А заодно — обучить чему-то второго ее наследника, неуклюжего и добродушного волка. И вот Красная Шапочка, которую обманным путем выманили из дома, вновь отправляется в лес навстречу захватывающим и опасным приключениям. Она еще не знает, что скоро станет игрушкой в чужих руках.

Список серий 1-го сезона сериала «Про Красную Шапочку» График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 серия
Сезон 1 Серия 1
31 декабря 1977
2 серия
Сезон 1 Серия 2
31 декабря 1977
График выхода всех сериалов
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