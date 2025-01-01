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Постер сериала Про Красную Шапочку
Постер сериала Про Красную Шапочку
Постер сериала Про Красную Шапочку
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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3 постера
Киноафиша Сериалы Про Красную Шапочку

Про Красную Шапочку (1977 - 1977)

Pro Krasnuyu Shapochku 18+
Год выпуска 1977
Страна СССР
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал ЦТ СССР
Продолжительность сериала 2 часа 40 минут

О чем сериал

События разворачиваются в условной восточно-европейской стране. Особенность этой сказки заключается в том, что некоторые герои нередко оказываются более жестокими и злыми, чем волки. Такими отрицательными чертами обладают три бабули и их внучок из деревни, где живет Красная Шапочка – они надеются, что героиня поплатится за свои прогулки по лесу, – или служанки капризного ребенка, которые насильственным образом захватили главную героиню и решили использовать в качестве игрушки для своего воспитанника. 

В ролях
В ролях
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Владимир Басов
Владимир Басов
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Ролан Быков
Ролан Быков
Николай Трофимов
Николай Трофимов
Мария Барабанова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Сезоны
Про Красную Шапочку - Сезон 1 Сезон 1
1977, 2 эпизода
 
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