События разворачиваются в условной восточно-европейской стране. Особенность этой сказки заключается в том, что некоторые герои нередко оказываются более жестокими и злыми, чем волки. Такими отрицательными чертами обладают три бабули и их внучок из деревни, где живет Красная Шапочка – они надеются, что героиня поплатится за свои прогулки по лесу, – или служанки капризного ребенка, которые насильственным образом захватили главную героиню и решили использовать в качестве игрушки для своего воспитанника.