Продажи с видом на закат (2019), 8 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Selling Sunset
16+
Оригинальное название
Season 8
Название
Сезон 8
Премьера сезона
6 сентября 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
11
Продолжительность сезона
5 часов 30 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
6.5
IMDb
Написать отзыв
Список серий телешоу Продажи с видом на закат
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Девочки снова в городе
The Girls Are Back In Town
Сезон 8
Серия 1
6 сентября 2024
Кто носит штаны?
Who Wears the Pants?
Сезон 8
Серия 2
6 сентября 2024
Кот в сумке «Биркин»
Cat's Out of the Birkin Bag
Сезон 8
Серия 3
6 сентября 2024
Множество секретов
Sitting on a Secret
Сезон 8
Серия 4
6 сентября 2024
Множество секретов
Once Alanna Time in the West
Сезон 8
Серия 5
6 сентября 2024
Не нагоняй тучи
Don't Rain on My Parade
Сезон 8
Серия 6
6 сентября 2024
Выбрать сторону
Sides Are Chosen
Сезон 8
Серия 7
6 сентября 2024
На мели
Down on Your Potluck
Сезон 8
Серия 8
6 сентября 2024
Два объекта и одни похороны
Two Listings and a Funeral
Сезон 8
Серия 9
6 сентября 2024
Третья мировая Бри
World War Bre
Сезон 8
Серия 10
6 сентября 2024
Гори оно огнем
Burning Down the House
Сезон 8
Серия 11
6 сентября 2024
