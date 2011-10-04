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Постер к 1-му сезону сериала Гранд отель
Киноафиша Сериалы Гранд отель Сезоны Сезон 1

Gran Hotel 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 9
Продолжительность сезона 11 часов 15 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гранд отель»

В 1-м сезоне сериала «Гранд-отель» в небольшом испанском городке бесследно исчезает молодая девушка. Несколько лет спустя, когда полиция закрывает неудачное расследование, родной брат пропавшей приезжает в крупный гранд-отель и устраивается там официантом. Хулио намерен сблизиться с персоналом и постояльцами гостиницы, так как уверен, что кто-то из них имеет отношение к похищению сестры. О его поисках узнает юная и привлекательная владелица отеля Алиссия Алакрон. Пораженная настойчивостью парня, она решает ему помочь и постепенно влюбляется. Но это не устраивает ее нареченного жениха Диего, мечтающего завладеть отелем.

Список серий 1-го сезона сериала «Гранд отель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Девушка в пруду La Doncella En El Estanque
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2011
Горячая штучка El Anónimo
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2011
Крученый мяч El Cuchillo De Oro
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2011
Большая забастовка La Casa Abandonada
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2011
Шантаж Luna De Sangre
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2011
Пропавшая челюсть La Joya Desaparecida
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2011
Украденное письмо La Carta Robada
Сезон 1 Серия 7
22 ноября 2011
Ночное путешествие La Sangre De La Doncella
Сезон 1 Серия 8
29 ноября 2011
След La Huella
Сезон 1 Серия 9
6 декабря 2011
График выхода всех сериалов
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