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Киноафиша Сериалы Мгла Сезоны Сезон 1

Mgla
Название Сезон 1
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мгла»

В 1-м сезоне сериала «Мгла» в Петербурге живет обычный программист Михаил. Однажды он решает поехать с друзьями отдохнуть на лоно природы – на идиллическую карельскую туристическую базу, расположенную на островке вдали от материка. Нетронутые человеком пейзажи, дикие олени, песчаный берег – о чем еще может мечтать душа романтика? Но когда Миша оказывается на острове, он с самого начала чувствует что-то неладное. Выясняется, что туристы довольно часто пропадают в местных лесах и их почему-то никто не ищет. Герой делает вывод, что местные жители скрывают от гостей что-то, связанное с древними и жуткими местными легендами.

Список серий сериала Мгла График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
График выхода всех сериалов
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